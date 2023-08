A história da Brasil Game Show, o maior evento de games do país

Evento nasceu de uma reunião de amigos e hoje reúne mais de 300 mil pessoas a cada edição

Tudo começou em um churrascão, vocês sabiam? A história da grandiosa Brasil Game Show teve início lá em 2009, quando o Marcelo Tavares resolveu reunir uma galera só para assar uma carninha e jogar videogames. Acabou virando um evento! Antes de ser BGS, era a Rio Game Show, e já na sua primeira edição, recebeu 4 mil pessoas. No ano seguinte, público dobrou, consolidando o sucesso do festival.

Foto: Divulgação

Em 2010, vem o nome de Brasil Game Show. O evento passou a ser aberto para todos os gamers do Brasil e ter a presença de grandes nomes como Blizzard, Warner e Sony. O pico foi de 30 mil pessoas em dois dias. No ano seguinte, o crescimento continuou, agora contando com mais empresas importantes da área, como Microsoft, EA Codemasters, chamando a atenção de ainda mais gente e recebendo 63 mil visitantes.

A temporada no Rio de Janeiro chegava ao fim, era hora de expandir. Foi então em 2012 que o evento migrou para São Paulo e, claro, novos nomes se juntaram a essa festa. Riot Games, Activision, Konami, Capcom, Razer, AMD, Disney, Nintendo (o único ano da japonesa) e várias outras marcaram presença, junto com mais de 100 mil gamers. Loucura, né?!

Em 2013, o evento recebeu as gigantes, as que todos amam (e brigam por elas). Xbox e Playstation chegaram com seus super lançamentos ‘Call of Duty: Ghosts’ e ‘Assassin’s Creed IV: Black Flag’.

De ano em ano, a BGS foi se tornando cada vez maior. Em 2013, foram 150 mil visitantes; em 2014, bateu a marca de 252 mil; de 2015 para cá, o evento sempre recebeu mais de 300 mil gamers.

Foto: Divulgação

Todo gamer quer estar na BGS, seja para apreciar todos os estandes ou assistir aos campeonatos que chegaram para dar mais um UP para o que já estava incrível. A Brasil Game Cup começou com o campeonato de Dota 2, que teve premiação total de R$ 60 mil.

As edições passadas contaram com presenças de peso como Phil Spencer em 2015, Shinji Hashimoto em 2016 e Hideo Kojima em 2017.

Foto: Divulgação

Neste ano, o evento será realizado de 11 a 20 de outubro, e você pode adquirir seu ingresso clicando aqui.

Serviço

Brasil Game Show – 2023

De 11 a 20 de outubro

Expo Center Norte – Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, São Paulo-SP

Ingressos a partir de R$ 119 no site da BGS

Mais informações: https://www.brasilgameshow.com.br/