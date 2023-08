1º Campeonato da Federação Brasiliense de e-Sports foi um sucesso!

Torneio teve como objetivo principal a ampla divulgação da Federação, a fim de construir uma base para o futuro

A Federação Brasiliense de e-Sports (FBDEL) realizou, em julho, no Lake Side Hotel, um campeonato aberto gratuito com premiações em dinheiro. O evento representou o ponto de partida do grande plano de fomento que a FBDEL idealiza para os jogos eletrônicos aqui no Distrito Federal. Devido à falta de recursos, o primeiro campeonato teve como objetivo principal a ampla divulgação da Federação, a fim de construir uma base para o futuro.

O evento proporcionou competições de Just Dance, League of Legends, Street Fighter 6, Free Fire e Fifa23, com presença de mais de 800 pessoas e a soma de 5 mil visualizações no YouTube e na Twitch, com narração de alto nível de Zoey, Previews e Taigra. Foram distribuídos mais de 18 mil reais em premiações. O Lake Side Hotel, que sediou o torneio, também é o local utilizado para as transmissões dos dois podcats da Federação, o ProGames e o NoLobby. Os programas vão ao ar às segundas e sextas, respectivamente, sempre às 20h.

Foto: Divulgação

O torneio também deu espaço para os analógicos, com a galera do Tem Na Mesa, onde foi possível encontrar jogos dos mais clássicos aos mais exclusivos, para comprar ou fazer trocas. Havia mesas disponíveis para testar os games e se divertir com os amigos.

Presidente da FBDEL, Arthur Jerônimo é um apaixonado pelo universo dos games. Ele costuma dizer que as portas da Federação estão sempre abertas para atletas, times e profissionais que precisem de apoio na estruturação de suas carreiras dentro dos e-Sports. Todos aqueles que gostam dos jogos eletrônicos são bem-vindos.

Foto: Divulgação

Gosta de e-Sports? Seja um federado! Acesse o site oficial da FBDEL e faça seu cadastro. Acompanhe a @fbdelesports nas redes sociais.