URGENTE! Daniel Alves é condenado a 4 anos e 6 meses de prisão na Espanha

Sentença foi anunciada nesta quinta-feira Tribunal Provincial, mas ainda cabe recurso

Saiu finalmente a sentença do jogador brasileiro Daniel Alves, duas semanas após o julgamento em que era acusado de violência sexual. Nesta quinta-feira (22), o Tribunal Provincial de Barcelona anunciou que o brasileiro foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão. Além disso, ele terá de cumprir ainda mais cinco anos liberdade vigiada.

Como se trata de uma decisão em primeira instância, a decisão ainda é passível de recurso no Tribunal da Catalunha ou no Tribunal Supremo.

A expectativa era de que o veredito saísse apenas em março. No entanto, pela repercussão midiática do caso, o prazo ficou menor. Também não houve espaço para contestações. A imprensa não teve acesso a sala onde foi proferida a condenação.

O julgamento de Daniel Alves ocorreu entre os dias 5 e 7 de fevereiro. No total, 19 testemunhas foram ouvidas, entre policiais, funcionários da boate, além da vítima e pessoas próximas aos envolvidos

