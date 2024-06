Todos somos Vini Jr: treino da seleção em preto e branco

A CBF disponibilizou imagens do treino da Seleção em preto e branco no dia da condenação histórica dos torcedores espanhóis por racismo.

A La Liga, entidade responsável pelo Campeonato Espanhol de futebol, divulgou nesta segunda-feira (10) que três indivíduos foram sentenciados à prisão por ofensas racistas direcionadas ao jogador brasileiro Vinicius Jr. Conforme a organização, “esta é a primeira sentença desse tipo proferida pela Justiça espanhola”.

Os insultos racistas foram proferidos por fãs do Valencia durante uma partida contra o Real Madrid em maio do ano passado. Em um comunicado, a La Liga ressaltou que os acusados foram considerados culpados por “crime contra a integridade moral com agravante de discriminação por motivos raciais”.

Os três torcedores receberam uma pena de oito meses de prisão e foram obrigados a arcar com os custos do processo. Eles também estão proibidos por dois anos de frequentar estádios que sediam jogos organizados pela La Liga ou pela Real Federação Espanhola de Futebol.

O atacante brasileiro celebrou nas suas redes sociais a condenação dos três torcedores do Valencia a oito meses de prisão por proferirem insultos racistas durante um jogo do campeonato espanhol. “Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim. É por todos os pretos.”

Em sua conta no X (antigo Twitter), o jogador declarou que a decisão servirá de exemplo. “Que os outros racistas tenham medo, vergonha e se escondam nas sombras. Caso contrário, estarei aqui para cobrar.”