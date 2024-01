Sete motivos que levaram a Fifa a entregar mais uma Bola de Ouro a Lionel Messi

É lógico que a Fifa levou em conta até o fato de Messi e os meninos terem conhecido o Mickey e o Pateta, na Disney

Uma semana depois que explodiu – nas páginas do jornal ‘Le Monde’ e do site ‘Mediapart’- uma denúncia sobre o suposto esquema do PSG com a revista ‘France Football’, para favorecer a indicação de Lionel Messi como ganhador da Bola de Ouro, eis que a Fifa resolveu dar a Messi o prêmio The Best 2023.

O argentino, de 36 anos, ainda é um cracaço de bola, isso é inegável, mas desta vez ele não mereceu de jeito nenhum, porque o prêmio engloba as atividades entre janeiro e dezembro do ano passado, não contando com a Copa do Mundo do Catar, vencida pela Argentina no fim de 2022.

A repercussão negativa foi planetária e instantânea. Messi nem estava lá, em Londres, para receber o prêmio. Simplesmente porque ele não fez nada para merecer.

A menos que a Fifa tenha levado em consideração algumas das atividade que Messi cumpriu em Miami-EUA, que nada tinha a ver com o futebol. Além dos poucos jogos disputados pelo Inter Miami, anotamos como ele pode ter ocupado o seu tempo no ano de 2023:

Sete motivos

1)- Disputou 14 jogos pelo Inter Miami, marcou 11 gols e deu cinco assistências;

2)- Ao lado da mulher Antonella Rocuzzo e dos filhos Thiago, Mateo e Ciro, passeou pela icônica Ocean Drive, com seus prédios em estilo Art Déco, desfrutando uma brisa vinda do Atlântico;

3)- O nosso camisa 10 conheceu também o bairro de Wynwood e apreciou as mundialmente famosas Wynwood Walls, murais de arte de rua que transformam o bairro em uma galeria ao ar livre;

4)- Aproveitou um tempinho livre e visitou o Adrienne Arsht Center para assistir a uma produção da Broadway. Dizem que é uma experiência única;

5)- Foi conhecer de perto a Vizcaya Museum and Gardens, uma mansão em estilo renascentista italiano, com seu lindíssimo jardim;

6)- Ele e Antonella ficaram super ‘brothers’ de Beckham e Victória. Pense num casal gente boa!

7)- E para completar, é lógico que a Fifa levou em conta o fato de Messi e os meninos terem conhecido o Mickey e o Pateta, na Disney. The Best 2023 pra ele, ora bolas!

