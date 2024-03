Saiba por que o youtuber Jack Paul esnobou Popó e confirmou superluta contra Mike Tyson

De olho em premiação milionária, Popó fez de tudo para convencer o norte-americano, mas ele preferiu medir forças contra o maior lutador da história do boxe

Depois daquela patacoada que durou apenas 36 segundos, contra o ex-BBB Kleber BamBam, o ex-campeão de boxe Acelino Popó Freitas fez de tudo para convencer o youtuber norte-americano Jack Paul a aceitar seu desafio para um combate.

Não deu certo porque Jack Paul, de 27 anos, confirmou, nesta quinta-feira (7) uma superluta contra ninguém menos do que o grande Mike Tyson, o maior campeão peso-pesado da história do boxe, que agora está com 57 anos.

A notícia foi confirmada pelo próprio Mike Tyson em seu perfil oficial no “X” (ex-Twitter). A lenda do boxe publicou uma foto do “banner” da luta com a seguinte legenda: “Assinamos o contrato”.

Ignorou Popó

Acelino Popó corria o risco de passar vergonha contra Jake Paul, famoso pelo passado como estrela da Disney, um sujeito bem maior e mais pesado que ele. O brasileiro, na verdade, estava de olho na “bolsa” que poderia faturar com esse combate. Seria certamente uma boa chance de assegurar uma polpuda “aposentadoria”.

O famoso norte-americano deu pouca importância para os convites e/ou provocações que recebeu de sub-celebridades brasileiras. Até Kléber Bambam tentou tirar onda com ele,dizendo que a luta entre Paul e Tyson “é o Bambam vs. Popó deles”.

Jake Paul aproveitou para disparar uma espetada no ator e fisiculturista brasileiro. “Eu vou durar mais que 30 segundos, posso garantir”, respondeu, em português, nas suas redes sociais.

Jake Paul iniciou a sua aventura no boxe profissional em 2020. De lá para cá, acumula um cartel de sete vitórias – algumas delas sobre grandes nomes dos esportes de combate, como os ex-campeões do UFC Anderson Silva e Tyron Woodley, além do ‘bad boy’ Nate Diaz – e apenas uma derrota. Ele perdeu em fevereiro de 2023 para Tommy Fury, que vem a ser irmão do atual campeão dos pesados, o britânico Tyson Fury.

Já o quase sessentão Mike Tyson disputou a sua última luta oficial em 2005. Mas, depois que aposentou-se, voltou aos ringues em 2020, em luta sem contagem de pontos, contra Roy Jones Jr., que terminou empatada. Atualmente, Tyson é uma espécie de “mentor” de Francis Ngannou, estrela peso-pesado do UFC.

O confronto Mike Tyson x Jack Paul está confirmado para o dia 20 de julho, no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas.

