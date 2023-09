Ronaldo, aos 47 anos, revela quem é a sua maior inspiração no futebol

“Eu sempre usei o Zico como uma grande referência de vida”, disse o Fenômeno

Nascido em 18 de setembro de 1976, Ronaldo Nazário, bicampeão do mundo pela Seleção Brasileira e embaixador da Betfair, comemora seus 47 anos de vida nesta segunda-feira (18). Herói do penta e com passagens de destaque por Cruzeiro, Corinthians, Real Madrid, Barcelona, Milan e Internazionale, o craque concedeu entrevista exclusiva à Betfair para falar sobre sua vida no futebol, destacando qual foi seu jogador favorito e qual profissão queria ser quando criança. Confira o bate-papo.

Para o ídolo da Seleção Brasileira, que nos anos 80 assistia à televisão no Rio de Janeiro, o jogador que fazia brilhar os olhos do Fenômeno era o meia-atacante Zico, craque mais importante da história do Flamengo e que esteve presente nas Copas do Mundo de 1978, 1982 e 1986.

“Meu maior ídolo no futebol sempre foi e sempre será o Zico. Ele foi o cara que me inspirou muito na minha infância e até hoje me inspira como dirigente e pessoa. Eu sempre usei o Zico como uma grande referência de vida, não só dentro de campo como fora, seja pelos seus valores como por seu comportamento, sendo pra mim a minha grande inspiração para me tornar um atleta profissional”, afirmou Ronaldo à Betfair sobre o Galinho de Quintino.

Lembrando mais sobre sua infância no Rio de Janeiro, quando vivia em Bento Ribeiro, subúrbio do Rio de Janeiro, Ronaldo lembrou qual era seu sonho de criança. “Eu tinha de infância o sonho de ser militar ou jogador de futebol. Com o passar dos anos eu só pensava em me tornar jogador. Eu nunca tive um outro pensamento em outro setor. Acredito que fiz a escolha certa (risos).” Pensando nisso, em agosto, a Betfair lançou a campanha do Ronaldoverso, sobre o que teria acontecido se o craque tivesse apostado e trilhado outros caminhos para sua carreira.

Escolhido melhor jogador do mundo em 1996, 1997 e 2002, R9 falou sobre o momento em que o futebol tornou-se prioridade em sua carreira. “O mundo do futebol e a indústria do futebol são muito grandes, e hoje me vejo explorando outra área dessa indústria. Mesmo assim foi a melhor escolha [trabalhar com futebol], foi o que eu fiz a vida inteira, é o que eu entendo, é o que me move, portanto o futebol sempre foi a minha prioridade, desde os meus dez anos. Nunca tive outro sonho que eu quisesse fazer”, disse o embaixador da Betfair.

O ex-jogador é frequentemente considerado como um dos melhores atletas de futebol de todos os tempos. Muitos colocam Ronaldo como o melhor “Camisa 9” da história do futebol. Foram várias conquistas coletivas e 430 gols marcados pelos clubes e pela Seleção Brasileira.

