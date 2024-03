Popó derruba mais um “pato morto”, mas ainda não confirmou luta com Vitor Belfort

Não foi tão fácil quanto na luta com o ex-BBB Kléber Bambam, mas o ex-campeão Acelino Popó não teve dificuldades para nocautear o empresário catarinense, Guilherme Grillo, na noite desta sábado (23), em Florianópolis, Santa Catarina.

A luta estava programada para 10 rounds de 2 minutos, mas acabou no terceiro. No ritmo de luta de exibição, Popó controlou seus golpes no primeiro round para que o show pudesse ser apreciado pelo público por mais tempo. E deu chances ao empresário, que desferiu alguns golpes. Claro, nada que abalasse Popó.

No terceiro round, Popó soltou alguns cruzados e ganchos, encerrando a brincadeira, depois de 5 minutos de movimentações. Grillo caiu uma vez, tentou seguir, mas logo o treinador decidiu poupá-lo, lançando a toalha no ringue. E todo mundo ficou feliz.

Foi apenas mais um “pato morto”(leia-se: adversário frágil, sem qualquer experiencia no boxe) para Acelino Popó, que vai engordando assim a sua conta bancária.

Enquanto isso, segue a polêmica sobre uma possível luta conra Vitor Belfort, ex-astro do UFC, que há tempos vem desafiando-o.

Popó postou toda sua irritação no Instagram, depois que Belfort disse que não conseguiria lutar com 75kg. Popó alega que não falou nada disso, que sempre falou em 80kg: ‘Lutei no super pena (59kg) e leves (61kg), a minha vida inteira. Hoje luto com peso entre 75kg e 80kg. Quem desafiou foi você. Você sabe o peso que luto. Você sabia de tudo isso antes de desafiar. Então, aguente as consequências. Agora só depende de você.’

E Popó acrescentou mais um lance na provocação que rola entre eles: ‘Deixa de ser chato, cara, vai procurar o que fazer, vai, idiota!

Vale lembrar que, em 2021, Vitor Belfort, lutando no evento em Hollywood, na Flórida, venceu ninguém menos que o lendário Evander Hollyfield. A vitória foi por nocaute técnico no primeiro round.

Então, é melhor Popó ficar de olhos bem abertos porque Belfort não apenas mais um “pato morto”.

