Popó agora mira o padre Marcelo Rossi: “Gosto de derrubar gente grande!”

O assunto surgiu em entrevista na RedeTV!, e o ex-lutador também revelou desejo de enfrentar Marcos Mion, da Globo

Muita gente pode torcer o nariz para o espetáculo, mas o fato é que o Fight Music Show – evento que envolve lutas entre celebridades – é um sucesso no Brasil. Isso ficou provado no ultimo dia 25 de fevereiro quando o ex-campeão de boxe Acelino Popó nocauteou o ex-BBB Kleber Bambam em apenas 36 segundos. Foi um estrondo!

Pois agora surge a possibilidade de um confronto ainda mais inusitado. Participando de uma entrevista na ReteTV!, Popó disse quem gostaria de enfrentar em um próximo duelo. O repórter perguntou sobre a possibilidade de uma luta contra o padre Marcelo Rossi ou padre Fábio de Melo, e o ex-lutador escolheu:

“Marcelo Rossi. É mais forte, maior; gosto de derrubar gente grande”, afirmou.

Popó também foi perguntado quem ele gostaria de enfrentar entre Marcos Mion e Rodrigo Faro, apresentadores da Globo e Record, respectivamente. Na resposta, o campeão mundial usou o mesmo critério e acabou escolhendo o titular do Caldeirão. “Mion, acho que Mion leva vantagem (por ser maior, naturalmente)”, declarou o atleta.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]