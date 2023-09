PixBet faz proposta de R$ 170 milhões e ameaça BRB na camisa do Flamengo

Rodolfo Landim procurou o Banco de Brasília, que precisará entrar numa espécie de “leilão”, sob pena de perder o principal espaço publicitário

O Flamengo tem o segundo maior patrocínio máster do futebol brasileiro: R$ 44 milhões do BRB, quase a metade do que o Palmeiras recebe da Crefisa: R$ 81 milhões.

Mas surgiu um fato novo, novíssimo, que pode multiplicar o faturamento do Flamengo nesse segmento de publicidade em seu uniforme. O Rubro-negro recebeu proposta da PixBet, que acena com uma oferta de R$ 170 milhões por dois anos de contrato.

Seriam R$ 85 milhões anuais, com pagamento imediato de R$ 20 milhões já em janeiro de 2024. A proposta é tão tentadora que o presidente Rodolfo Landim decidiu reunir extraordinariamente o Conselho Deliberativo, devendo colocá-la em votação até o dia 5/10.

Landim também teria procurado o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, para dizer que o Banco de Brasília precisará entrar numa espécie de “leilão”, sob pena de perder o principal espaço da camisa do clube mais querido do Brasil.

Os maiores patrocínios dos clubes

1. Palmeiras (Crefisa) – 81m

2. Flamengo (BRB) – 44m

3. Botafogo (Parimatch) – 27,5m

4. Cruzeiro (Betfair) – 25m

5. São Paulo (Sportsbet io) – 24m

6. Santos (Blaze) – 22,5m

7. Vasco (PixBet) – 22m

8. Corinthians (NeoQuimica) – 20m

9. Fluminense (Betano) – 20m

10. Bahia (Esportes da Sorte) – 19m

11. Fortaleza (NoviBet) – 18m

12. Athletico (Esporte da Sorte) – 16,5m

13. Atlético Mg (Betano) – 16m

14. Grêmio (Banrisul) – 13m

15. Internacional (Banrisul) – 13m

