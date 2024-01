Parceria do Mercado Livre com o Pacaembu pode gerar até R$ 1 bilhão em 30 anos

Professor de Pós-Graduação nos cursos de Marketing da ESPM, ouvido pela coluna, analisa a estratégia do investidor

Nesta quarta-feira (31), a Allegra Pacaembu, concessionária do Pacaembu, anunciou um acordo de naming rights do estádio com o Mercado Livre. O negócio pode chegar a R$ 1 bilhão em 30 anos.

A empresa diz que a abertura será feita no primeiro semestre, com complexo pronto até junho. Sobre as estratégias de patrocínio de esportes e entretenimento, ouvimos a opinião de Ivan Martinho, administrador de empresas e CEO da WSL (World Surf League) na América Latina e atua também como professor de Pós-Graduação nos cursos de Marketing da ESPM. Ele acredita o Mercado Livre está dando mais um passo em sua estratégia de patrocínios de esportes:

“A estratégia batiza agora um dos pontos turísticos mais importantes da maior cidade do país, trazendo uma presença física para uma marca nativa digital que já tem números superlativos mas que busca agora se integrar a esse cartão postal e se conectar com o cotidiano do paulistano e dos amantes do esporte e entretenimento”, conclui.

