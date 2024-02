O suposto assédio de Neymar a funcionária da Nike, em Nova York,  nunca foi esclarecido

O caso Dani Alves trouxe de volta ao noticiário uma acusação contra Neymar que teria motivado o seu rompimento com a Nike

A condenação de Daniel Alves por estuprar uma jovem de 20 anos, em Barcelona, trouxe de volta ao noticiário alguns casos que envolveram jogadores famosos, como o ex-santista Robinho, também condenado na Europa pelo mesmo tipo de crime.

A mídia “desenterrou” ainda um caso que envolveu Neymar, em 2016, e que até hoje nunca foi totalmente esclarecido.

Uma funcionária da empresa Nike acusou Neymar de agressão sexual, e esse teria sido o motivo pelo qual a Nike, na época, encerrou o contrato com o jogador, embora ainda faltasse oito anos para a conclusão da parceria.

O assunto ganhou manchetes dos jornais do mundo inteiro, a partir de uma publicação do The Wall Street Journal, que teve acesso a documentos e entrevistou pessoas ligadas ao assunto.

A funcionária da Nike disse a amigos e colegas que Neymar tentou forçá-la a fazer sexo oral em um quarto de hotel de Nova York, onde ela ajudava a coordenar eventos e fazia a logística para o atacante e sua comitiva. Funcionários da Nike foram citados nos documentos. Neymar e a sua assessoria sempre negaram a acusação.

“Neymar Jr. se defenderá vigorosamente contra esses ataques infundados caso alguma reclamação seja apresentada, o que não aconteceu até agora”, disse a assessoria do atleta, que justificou o fim do contrato com a Nike por motivos comerciais. Segundo matéria do jornal americano, a funcionária da Nike registrou uma reclamação para a empresa em 2018 e descreveu o incidente para o chefe de recursos humanos e conselho geral, de acordo com as pessoas e os documentos.

A Nike contratou advogados da Cooley LLP para conduzir uma investigação, a partir de 2019, e decidiu deixar de usar Neymar no marketing.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A Nike encerrou seu relacionamento com o atleta porque ele se recusou a cooperar na investigação, após alegações de irregularidades apresentadas por um funcionário”, disse Hilary Krane, conselheiro geral da Nike, em resposta às perguntas do jornal.

Krane disse que a Nike não discutiu o assunto publicamente porque “não havia um conjunto de fatos que nos permitiriam falar substantivamente sobre o assunto. Seria impróprio para a Nike fazer uma declaração acusatória sem ser capaz de fornecer fatos de apoio.”

A porta-voz de Neymar refutou as acusações: “É muito estranho um caso que deveria ter acontecido em 2016, com denúncias de um funcionário da Nike, só vir à tona neste momento”, disse. Segundo pessoas ouvidas, representantes de Neymar contestaram o relato da mulher durante a investigação de Cooley, mas o próprio atleta se recusou a ser entrevistado pelos investigadores da Nike. Neymar esteve em Nova York em junho de 2016, data da acusação, para participar do lançamento de calçados da marca Jordan da Nike.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]