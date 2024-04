O Palmeiras ficou p*to da vida com esse “contrato de namoro” de Endrick

Endrick está de malas prontas para ir embora do Brasil. Vai se apresentar ao Real Madrid em julho, mas continua sendo uma peça importante do Palmeiras no Brasileirão.

Entretanto, essa história do “contrato de namoro” que ganhou as manchetes dos sites de celebridades não pegou bem dentro do Verdão.

Após a derrota desta quarta-feira (17). Para o Inter, o técnico Abel Ferreira mandou recados diretos para o seu camisa 9:

“Espero que não se perca com o extra futebol, é um conselho. Que se foque. Se quiser chegar a outros patamares, tem que estar focado no que é essencial”, desabafou o português.

Segundo apuração do site ‘Trivela’, essa história causou certo desconforto no clube. Dirigentes conversaram com Endrick sobre a questão e o tom da conversa não foi de reprimenda, mas de aconselhamento quanto ao tipo de exposição que ele deve querer ter nesta altura de sua carreira.

Abel ainda tentou justificar que “isso é coisa da idade”(o menino tem só 17 anos), mas ficou evidenciado que ninguém na Comissão Técnica e na alta cúpula do Palmeiras gostou dessa exposição considerada desnecessária.

