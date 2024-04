Contratos de namoro, como o de Endrick, são mais comuns do que se imagina, diz especialista

,O atacante Endrick consegue ser uma figura surpreendente dentro e fora de campo. Como se não bastasse a sua extraordinária performance pelo Palmeiras e pela Seleção Brasileira, o garoto, nascido em Brasília, e a sua namorada Gabriely Miranda revelaram ter um contrato que rege o relacionamento dos dois.

Mas, afinal, como é que funciona esse tipo de contrato? Anotamos a seguir as principais clausulas pactuadas pelo casal, mas fomos ouvir a opinião de uma especialista para tentar entender melhor esse tema.

Veja neste vídeo abaixo a opinião de Vanessa André Paiva – advogada especialista em Direito de Família e Sucessões; pós-graduada e mestra em direito; professora de Direito de Família; autora de obras jurídicas e sócia administradora do escritório Paiva & André Sociedade de Advogados.

Em resumo, ela diz que esse tipo de “contrato de namoro” é muito mais comum do que se imagina.

As principais clausulas

Segundo o portal, @portalnsctotal essas são as principais cláusulas do ‘contrato’ de namoro assinado pro Endrick e Gabriely Miranda.

– A primeira cláusula diz que o casal está em um “relacionamento afetivo voluntário”, baseado em “respeito, compreensão e carinho”;

– A segunda determina que são proibidos: qualquer tipo de vício e “mudança drástica de comportamento”;

– O contrato indica a obrigação de dizer “eu te amo” em qualquer situação;

– Algumas palavras são proibidas em diálogos do casal, como “hum”, “aham”, “tá”, “beleza” e “kkk” (quatro K’s pode, mas três não).

Em caso de descumprimento de algum dos combinados, o ‘infrator’ deve “pagar uma multa” para o outro, em forma de presente.

O ‘contrato’ foi redigido por Gabriely, e o casal segue as regras para manter um bom convívio e um relacionamento saudável.

