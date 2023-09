O incrível é que o Flamengo, mesmo derrotado, vai pagar “bicho” aos jogadores

A diretoria também começa a se planejar para mandar Sampaoli ir embora e gastar uma fortuna de indenização

Além da ‘trolagem’ dos rivais, os torcedores do Flamengo ainda foram obrigados a digerir uma notícia que parece meio absurda: os jogadores que perderam o título da Copa do Brasil para o São Paulo vão ter direito a uma premiação pela derrota.

O time carioca receberá R$ 30 milhões da CBF e, por um acordo prévio com o elenco, destinará 30% do valor (R$ 9 milhões) para os derrotados.

O campeão São Paulo vai faturar R$ 70 milhões, o que representa R$ 10 milhões a mais do que o Flamengo recebeu ao conquistar o torneio em 2022.

Multa de Sampaoli

Todos sabem que o problema do Flamengo não é dinheiro, mas – além amargar imensos fracassos dentro de campo nesta temporada – o clube vai gastar um punhado de dinheiro para mandar o técnico Jorge Sampaoli ir embora. Isso é uma decisão irreversível.

O valor da multa rescisória é de R$ 15 milhões. Vale lembrar que, desde a saída de Jorge Jesus, em 2020, o Flamengo já gastou R$ 22 milhões em pagamentos para treinadores que foram demitidos.

Desde a saída de Jorge Jesus, em 2020, o Flamengo gastou uma verdadeira fortuna em pagamentos para treinadores que foram demitidos, assim distribuídos: Domènec Torrent (R$ 11,4 milhões), Rogério Ceni (R$ 3 milhões), Renato Gaúcho (zero porque era fim de contrato), Paulo Sousa – R$ 7,7 milhões, Dorival Júnior (zero porque era fim de contrato) e Vítor Pereira (R$ 15 milhões).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram.