O gato Milu é uma farsa. O “vidente” que errou na Sul-americana, vai errar também na Libertadores

No último sábado (28), publicamos aqui na coluna a previsão do gato Milu sobre a final da Copa Sul-americana, entre Fortaleza e LDJU. O “vidente” que havia acertado alguns palpites – como o São Paulo campeão da Copa do Brasil, por exemplo – cravou o Fortaleza como campeão e errou.

Pois agora, o gato farsante chamou a atenção dq mídia com mais um palpite. Prevê o Boca Juniors como campeão da Libertadores contra o Fluminense, na grande decisão que acontecerá neste sábado (4), no Rio de Janeiro.

A previsão foi feita no meio da semana e divulgada nas redes sociais de Natan Antônio Pinheiro, o seu tutor, que conta com quase 127 mil seguidores.

É lógico que esse gato vidente é uma farsa. Não consigo entender por que ele continuou merecendo espaço na mídia, depois da trapalhada que foi o seu palpite na Sul-americana.

Sinceramente, esse gato Milu é um “bund@o”.

O Fluminense precisa ganhar para desmoralizar essa farsa definitivamente.

Uma semana atrás, o gato “vidente” quebrou a cara com o palpite da Sul-americana

