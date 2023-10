O Fortaleza será campeão da Copa Sul-Americana, segundo previsão do gato vidente

O gatinho Milu, que acertou os “palpites” da semifinais da Libertadores e a conquista do São Paulo na Copa do Brasil, já cravou o título do time cearense

Atenção: esse texto pode conter “spoiler”. De acordo com a previsão de um gato vidente, o Fortaleza vai conquistar o seu primeiro título internacional, neste sábado (28).

Milu, o tal gatinho vidente, ganhou fama nas redes sociais depois de acertar que o São Paulo conquistaria a Copa do Brasil. Acertou também os palpites das semifinais da Libertadores, cravando que Fluminense e Boca Juniors ganhariam seus duelos com o Inter e o Palmeiras, respectivamente.

Com mais de 120 mil seguidores na internet, o gatinho famoso pertence ao mineiro Natan Antônio Pinheiro, de 29 anos, que trabalha como frentista em Aguanil, no Sul de Minas Gerais.

As previsões são bem simples: Natan Pinheiro coloca potes de ração à frente do bichano, com o escudo de cada time que participa do duelo. Quando Milu parte em direção às vasilhas, gera-se momentos de expectativa, até que ele escolha o possível vencedor. E o Fortaleza foi o escolhido neste duelo de hoje, no estádio Domingo Burgueño, no Uruguai, contra a LDU.

Expectativa maior ainda acontecerá na quarta-feira (1/11), quando o gato vidente fará a previsão para a grande final da Libertadores, entre Fluminense e Boca Juniors.

Aguardemos.

