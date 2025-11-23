O Brasileirão ganhou cara de decisão neste sábado – e apontou o dedo para o Flamengo como o grande favorito ao título.

O Flamengo fez a sua parte com autoridade: venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 0, abriu quatro pontos na liderança e mostrou força de time que cresce exatamente na reta final. Já o Palmeiras, de novo, tropeçou no Allianz Parque. Empatou com o Fluminense, chegou ao quarto jogo seguido sem vencer em casa e perdeu de vez aquele ar de time que controla o próprio destino.

O reflexo disso veio na entrevista de Abel Ferreira — uma das declarações mais derrotistas que ele já deu desde que chegou ao clube:

“Acho que o campeonato está entregue… Na altura certa iremos falar aquilo que foi este Campeonato Brasileiro.”

Quando um treinador diz em público que o campeonato “está entregue”, não é apenas desabafo: é sintoma. Sintoma de um time que perdeu confiança, perdeu ambiente, perdeu o impulso. E tudo isso a uma semana da final da Libertadores.

A grande dúvida agora é:

Abel está jogando uma estratégia para tirar pressão? Ou realmente já jogou a toalha?

Independentemente da resposta, o efeito imediato é claro:

– No psicológico, o Flamengo está na frente.

– Na tabela, o Flamengo está na frente.

– No entusiasmo, o Flamengo está muito acima.

O Palmeiras chega ao jogo mais importante da temporada — a final de sábado — não apenas atrás na pontuação do Brasileirão, mas atrás no astral, na confiança e no discurso. Enquanto isso, o Flamengo vive seu melhor momento do ano justamente quando mais importa.

Se o Brasileirão já parece encaminhado, resta saber qual será o impacto dessa virada emocional no Maracanã, no próximo fim de semana. Porque, neste sábado, quem jogou como campeão foi o Flamengo — e quem falou como vice também.