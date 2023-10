Nova PGR pode reabrir investigação sobre a relação de Bolsonaro com o Flamengo

Treze conselheiros acusam o presidente Rodolfo Landim de permitir que o clube fosse usado eleitoralmente durante a campanha de 2022

Conselheiros do Flamengo que pediram para a Procuradoria Geral da República investigar o ex-presidente Jair Bolsonaro, por supostamente ter feito uso eleitoral do clube na campanha de 2022, estão esperançosos de que o assunto ainda possa punir os culpados, inclusive (e principalmente) o presidente Rodolfo Landim.

Segundo a coluna de Lauro Jardim, em O Globo, apesar de o caso ter sido arquivado por Augusto Aras, é possível que a investigação venha a ser reaberta pelos novos ocupantes da PGR, indicados pelo presidente Lula.

O episódio, segundo o jornalista, aconteceu no dia da votação, no Aeroporto do Galeão, no Rio, enquanto dirigentes e jogadores chegavam do Equador — fotos da ocasião circularam nas redes sociais. Rodolfo Landim e Marcos Braz estavam nos registros e, segundo seus opositores, teriam desrespeitado o Estatuto Social do Flamengo ao protagonizar a cena com Bolsonaro e seus auxiliares (incluindo o faz-tudo Mauro Cid).

Quase um ano depois, opositores de Landim esperam que a indicação de Lula para o lugar de Augusto Aras na PGR altere o rumo desse caso. A avaliação é que, a depender da escolha do petista, a procuradoria pode, se provocada, retomar a representação e abrir a investigação solicitada.

Entre movimentos recentes que incomodam a oposição, está o encontro de Landim com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e aliado de Bolsonaro, antes da final da Copa do Brasil.

A mulher de Landim

As ligações de Rodolfo Landim com Jair Bolsonaro ficaram mais do que explicitadas, antes e depois das eleições de 2022. Tanto que a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) indiciou por xenofobia Ângela Rollemberg Santana Landim Machado, diretora de Responsabilidade Social do Flamengo, por posts com críticas aos nordestinos. Os ataques aconteceram após a vitória de Lula (PT) na eleição presidencial. Esposa de Rodolfo Landim, presidente do clube, ela atacou a região onde Lula venceu com larga vantagem.

“Ganhamos onde se produz, perdemos onde se passa férias”, disse ela, após a contagem dos votos.

