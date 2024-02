Não foi boxe, nem luta-exibição: Popó atropelou Bambam numa “luta de rua”

O ex-campeão nocauteou o ex-BBB em apenas 36 segundos, em luta transmitida ao vivo pela TV Globo

Bem que Anderson Silva, o nosso super-herói do UFC, advertiu sobre essa luta entre o ex-campeão do mundo Acelino Popó Freitas e o ex-BBB Bambam:

“Não existe possibilidade do Bambam conseguir encostar em Popó…. Se prestassem atenção na quantidade de pessoas que morreu ou teve sérias lesões no boxe, elas não estariam entrando na brincadeira”, advertiu.

Na verdade, o Fight Music Show 4, da madrugada deste domingo (25), na Vibra São Paulo, arena na capital paulista, não foi uma luta, tampouco boxe. Foi uma espécie de “briga de rua”, que acabou muito rapidamente.

Popó nocauteou Bambam em apenas 36 segundos, aplicando-lhe dois knockdowns. Foi uma humilhação, uma palhaçada para o público e para a Globo, que mostrou o espetáculo na TV aberta, logo após o Programa Livre.

Depois de toda a presepada, Popó veio a público com discursos contraditórios. Primeiro elogiou Bambam, depois partiu para a esculhambação:

“Digo com toda a humildade, com todo respeito ao Bambam, ele foi responsável em toda essa casa estar cheia hoje. O que ele me provocou, ele provocou tipo assim, ‘quero ver esse Popó derrubar esse cara’. Quem tá aqui hoje veio pra ver isso, não só por causa de mim, só tava âncora ali pra derrubar ele. Ele foi o cara que fez todo o marketing, que encheu e deu todas as audiências”, admitiu o lutador.

Mas, logo em seguida emendou:

“Você me desrespeitou muito. Você desmereceu meu boxe, meu esporte. Quando você desmerece alguem que é do esporte, você está desmerecendo o boxe. Me respeita, respeita a minha família. Deu até as costas pra mim de tão frouxo que você é. Você falou que seu soco é tipo um foguete, mas é tipo o do Elon Musk, deu de ré”, complementou o ex-campeão.

Show de Horrores

Para completar a “pornochanchada” do Fight Music Show 4, tente não rir com os resultados do card da noite:

Acelino Popó Freitas venceu Kleber Bambam por nocaute aos 36 segundos do R1 (boxe)

MC Gui venceu Nego do Borel por nocaute técnico aos do 1min54s do R3 (boxe)

Emilene Juarez venceu Fernanda Lacerda por decisão unânime (triplo 40-36) (boxe)

Luiz Otávio Mesquita venceu Thomaz Costa por decisão unânime (58-56, 60-54 e 59-55) (boxe)

Rey Physique e Natural pra Cavalo vencem Pobre Loco e Sheviii2k por nocaute técnico a 1min12 do R3 (duplas de boxe)

Fábio Maldonado venceu Leo Leleco por nocaute técnico (interrupção médica) a 1min38s do R4 (boxe)

Martin Farley venceu Lucas Bomba por decisão dividida (MMA)

Hugo Paiva venceu Wellington Souza por nocaute técnico aos 4min16s do R1 (MMA)

Pedro Oliveira venceu Max Alves por nocaute aos 3min14s do R1 (MMA)

