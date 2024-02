O alerta de Anderson Silva às celebridades que querem lutar boxe: “É muito perigoso”

O ex-campeão do UFC criticou especialmente a luta entre Acelino Popó Freitas, e o vencedor do BBB 1, Kleber Bambam

Na falta de maiores opções, daqui a uma semana, no sábado (24), a TV Globo vai transmitir a luta entre Popó Freitas e Kléber Bambam, logo após o programa Altas Horas. E, em meio às provocações entre os dois contendores, há uma preocupação em relação a essa luta.

O ex-lutador Anderson Silva, o maior nome do Brasil no UFC fez uma importante advertência, no site ‘Superlutas’, em relação ao aumento de celebridades e influenciadores que se aventuram no esporte das luvas.

O ‘Spider’ criticou esse combate entre o tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas, e o vencedor do BBB 1, Kleber Bambam.

Em entrevista ao podcast ‘Papagaio Falante’, Anderson Silva afirmou que o boxe é um esporte muito perigoso e que muitas pessoas estão subestimando os riscos envolvidos. Ele disse que pratica a modalidade há um tempo, mas que não tem o nível necessário para enfrentar um lutador como Popó, que considera acima da média e um orgulho nacional.

“É um esporte muito perigoso e que a galera está vindo numa onda achando que é uma brincadeira. E não é. Eu pratico boxe há um tempo e nem tenho o boxe que eu precisaria para fazer frente contra um cara como o Popó, que é tricampeão mundial. O Popó não deveria nem dar trela para o Bambam. É acima da média, nosso campeão”, declarou o Spider.

Spider também alertou que o boxe pode causar sérias lesões e até mesmo a morte dos praticantes, e que as pessoas deveriam ter mais respeito pela modalidade. Ele disse que não existe possibilidade de Bambam conseguir encostar em Popó, que precisaria apenas de um golpe para nocautear o adversário.

“Pode ser que aconteça, mas não existe possibilidade do Bambam conseguir encostar nele. Conhecendo o Popó, ele precisa só de uma mão. A galera precisa entender que não dá pra ficar enfrentando campeão mundial. Não é brincadeira. Se as pessoas prestarem atenção na quantidade de pessoas que morreu ou teve sérias lesões no boxe, elas não estariam entrando na brincadeira”, concluiu o Spider.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da Globo, a luta entre Popó e Bambam é uma das atrações do Fight Music Show 4, que terá também outros confrontos entre famosos, como os cantores Nego do Borel e MC Gui, e a influenciadora Emilene Juarez, esposa de Popó, e Fernanda Lacerda, a “Mendigata”.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]