Na 29ª rodada, a grande vitória do Botafogo, mesmo sem entrar em campo

As derrotas do Bragantino e do Flamengo aumentaram ainda mais as chances matemáticas para o Botafogo ser campeão

No último fim de semana – após o leve tropeço do empate do Botafogo no empate com o Athletico – o Bragantino e o Flamengo alimentaram o sonho de alcançar o líder. Parecia um sonho possível, mas nada como um dia atrás do outro (ou uma rodada atrás da outra, como queiram) para todo mundo “cair na real”.

Na noite desta quarta-feira (25), o Botafogo nem precisou entrar em campo para reafirmar o seu favoritismo. O Flamengo e o Bragantino perderam seus jogos e o time carioca segue tranquilo no topo da tabela.

Houve toda aquela polêmica do jogo com o Fortaleza, que acabou sendo adiado, confirmando assim aquela história da “sorte do campeão”. Quando o destino decide que uma equipe vai chegar na frente das outras, tudo parece conspirar a seu favor.

A CBF agora planeja realizar uma “super-rodada” durante a data Fifa com os jogos entre Fortaleza e Botafogo, provavelmente na Arena Castelão; e Flamengo e Bragantino, que ainda não tem local confirmado.

Outros dois jogos também foram adiados, já que o Fluminense, na final da Libertadores (4 de novembro), e o Fortaleza (no próximo sábado, dia 28 de outubro), na decisão da Sul-Americana, não estarão em campo pelo Brasileiro contra São Paulo e Cruzeiro, respectivamente. A tendência é que eles também sejam realizado na Data Fifa.

O que diz a matemática

Enquanto isso, de acordo com os matemáticos do site Infobola, o Botafogo está com 90% de chances de ser campeão nesta temporada, enquanto Bragantino (3%), Palmeiras (2%) e Flamengo (2%)reduziram suas possibilidades.

Veja também nos gráficos do Infobola como está a briga para evitar o rebaixamento:

