E o Flamengo, por incrível que pareça, está pensando de novo naquela história do “cheirinho”

Matematicamente, o Botafogo tem 85% de chances, mas os flamenguistas relembram o título de 2009, que foi conquistado na última rodada

O Botafogo, dono da melhor campanha da história do 1º turno na era dos pontos corridos (foram 15 vitórias, empatando com o Corinthians de 2017 com 47 pontos, mas com um triunfo a mais), caiu muito no returno, e, por incrível que pareça, alimenta a esperança do Bragantino e também do Flamengo.

Com o empate diante do Athletico-PR, o Botafogo somou apenas 12 pontos no 2º turno, atingindo hipoteticamente a 10ª posição da tabela, mas mantém sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Bragantino, e tem 85% de chances matemáticas de ser campeão. O Bragantino tem 10%, segundo o site Infobola.

Vamos falar de “cheirinho”?

É muito difícil, mas não é impossível acontecer uma virada, a 10 rodadas do fim da temporada. Basta lembrar o que aconteceu em 2009, quando o Palmeiras foi líder do Brasileirão por 17 rodadas e era dado como virtual campeão.

No entanto, uma tenebrosa série de resultados ruins, que começou exatamente na 28ª rodada, fez com que o Palmeiras perdesse a liderança na 33ª, sem conseguir retomar depois. E o Flamengo foi o grande campeão.

Recorde-se que, na 21ª rodada, o Rubro-Negro estava 11 pontos e nove posições atrás do líder, mas comandado por Petkovic e Adriano, o time dirigido pelo ex-volante Andrade saiu da metade da tabela para conquistar o título na última rodada, com a vitória sobre o Grêmio por 2 x 1.

Com as duas vitórias obtidas desde a chegada de Tite, os flamenguistas voltaram a ficar animados. Eles não falam isso, mas estão sentindo de novo aquele “cheirinho”, entende? Os matemáticos do Infobola calculam que as suas chances de ser campeão são de apenas 3%.

Entretanto, não vai ser fácil derrubar o Botafogo. Em seu perfil no Twitter/X, o jornalista Rodolfo Rodrigues levantou a maior diferença de pontos entre o 1º e 2º colocado na Série A, até a 28ª rodada, levando em conta apenas a era dos pontos corridos (2006/2023). Confira aí:

Em 2007, 12 pontos – São Paulo (63) / Cruzeiro (51) – São Paulo campeão;

Em 2021, 11 pontos – Atlético-MG (62) / Flamengo (51) – Atlético campeão;

Em 2013, 10 pontos, Cruzeiro (59) / Botafogo (49) – Cruzeiro campeão;

Em 2019, 10 pontos – Flamengo (67) / Palmeiras (57) – Flamengo campeão;

Em 2017, 9 pontos – Corinthians (58) / Grêmio (49) – Corinthians campeão;

Em 2022, 9 pontos – Palmeiras (60) / Fluminense (51) – Palmeiras campeão;

Em 2006, 7 pontos – São Paulo (56) / Santos (49) – São Paulo campeão;

Em 2015, 7 pontos – Corinthians (60) / Atlético-MG (53) – Corinthians campeão;

E agora em 2023, o Botafogo está 7 pontos à frente – 59 x 52 pontos. Quem vai ser campeão?

