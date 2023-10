Ligamentos cruzados: vídeo explica como é a lesão que pode acontecer até nas “peladas” de fim de semana

Foi mesma contusão que tirou de campo craques como Neymar, Paulinho, do Corinthians, e Dudu, do Palmeiras

Na semana passada, mostramos aqui a opinião do dr. Roger Diniz sobre a lesão nos ligamentos do joelho que vai tirar Neymar de ação, possivelmente até o segundo semestre de 2024.

Agora, esse mesmo médico, especialista em Ortopedia e Traumatologia e professor da Faculdade de Medicina UNIMES-SP, mostra em vídeo que esse tipo de lesão – a mesma que tirou de campo o meia Paulinho, do Corinthians, e o atacante Dudu, do Palmeiras – pode acontecer também com aqueles “peladeiros” de fim de semana.

O vídeo é bastante didático e ilustrativo. Entenda:

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram.