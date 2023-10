Especialista não vê qualquer influência das “baladas” com as muitas lesões de Neymar

A coluna Futebol Etc ouviu o dr. Roger Diniz, especialista em Ortopedia e Traumatologia, em Santos-SP

O craque Neymar, como mostramos aqui na coluna, já “coleciona” 30 problemas físicos em sua carreira e ficará afastado do futebol pelo menos ate a metade do ano de 2024, segundo as previsões mais otimistas.

Neymar teve ruptura de ligamento cruzado anterior e também ruptura do menisco. Os mais pessimistas levantam até a possibilidade de o camisa 10 da Seleção Brasileira não voltar mais a jogar em alto nível. Outros querem acreditar que a imensa lista de lesões de Neymar estaria diretamente relacionada à sua vida de “baladeiro”.

A coluna Futebol Etc foi ouvir um especialista para tirar dúvidas. Conversamos com o dr. Roger Diniz, especialista em Ortopedia e Traumatologia, em Santos-SP, professor da Faculdade de Medicina UNIMES, com atuação também na conceituadíssima Cleveland Clinic-EUA.

“Não! Absolutamente, nada a ver a questão das baladas com as lesões de Neymar!”, reagiu firmemente o doutor Roger às insinuações sobre a vida boemia do atleta.

E lembrou de outros jogadores, com históricos ainda mais “baladeiros” do que Neymar (como é caso de Ronaldinho Gaúcho, por exemplo) que servem para desmistificar essa hipótese.

O dr. Roger Diniz disse que só poderia falar superficialmente sobre a lesão de Neymar, por não tê-lo examinado presencialmente, nem ter tido acesso aos exames aos quais ele se submeteu em São Paulo.

Entretanto, numa comparação dessa lesão com a cirurgia para reparação dos ligamentos do tornozelo direito, ocorrida no começo do ano, a situação atual pode levar mais tempo de recuperação.

“No mínimo seis meses para ele voltar a campo”, avalia o especialista.

