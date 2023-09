Ibope contesta alegações da CBF e segue brigando na Justiça para receber R$ 1 milhão

Empresa líder mundial em pesquisas, o Ibope assegura que todas as cláusulas contratuais foram cumpridas e todas as contrapartidas técnicas foram entregues

Continua rendendo o bate-boca entre a CBF e o Ibope, por conta de serviços eventualmente não entregues e não quitados, em parceria firmada entre as duas instituições. O assunto foi tratado na coluna nesta sexta-feira (15), em notas que você pode reler aqui e aqui.

A CBF, em Nota enviada à coluna no final do dia, disse que não pagou porque identificou algumas o descumprimento de algumas clausulas que supostamente teriam sido descumpridas pelo instituto de pesquisa.

Acabamos de receber uma Nota do Ibope, dando a sua versão para o caso e refutando as alegações da CBF:

“O Ibope Repucom refuta veementemente as acusações atribuídas pela CBF. Empresa líder mundial em pesquisas de marketing esportivo e retorno de exposição de marcas em mídia, o Ibope Repucom tem reputação inquestionável no mercado, com metodologia e qualidade de serviços reconhecidas globalmente. Todas as cláusulas contratuais com a CBF foram cumpridas e todas as contrapartidas técnicas foram entregues. O processo segue na Justiça”.

