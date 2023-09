CBF diz que não pagou ao Ibope “por não cumprimento de cláusulas contratuais”

A dívida de mais de R$ 1 milhão e a CBF garante que “o assunto será tratado no fórum adequado, que é a Justiça”

A CBF explicou, em Nota, por que não efetuou o pagamento de uma dívida de R$ 1.057.545,13 que tinha com a empresa Ibope Repucom Pesquisas Esportivas.

A informação originalmente é da coluna de Ancelmo Gois, em O Globo, e a coluna Futebol Etc, antes de repercuti-la, teve o cuidado de consultar a assessoria de comunicação da CBF.

A resposta chegou no final da tarde e, em resumo, a entidade argumenta que identificou “possíveis irregularidades como o não cumprimento de cláusulas contratuais, além de contrapartidas técnicas não entregues. O assunto será tratado pela CBF no fórum adequado, que é a Justiça”, destaca.

Veja a íntegra da Nota da CBF:

“Com relação à notícia divulgada na imprensa a respeito de uma dívida de mais de R$ 1 milhão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com a empresa Ibope Repucom Pesquisas Esportivas, a entidade informa que os pagamentos foram suspensos pela sua diretoria de Governança e Conformidade. Foram identificadas possíveis irregularidades como o não cumprimento de cláusulas contratuais, além de contrapartidas técnicas não entregues. O assunto será tratado pela CBF no fórum adequado, que é a Justiça”.

