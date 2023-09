A CBF deu “cano” no Ibope e está sendo acionada judicialmente

Confederação contratou o instituto para medir os retornos de exposição em mídia dos seus patrocinadores. Só que “esqueceu” de pagar a conta

Falta de dinheiro é que não é, mas a CBF está sendo acionada na Justiça pelo Ibope Repucom Pesquisas Esportivas, por não pagar uma dívida de R$ 1 milhão.

Em agosto de 2022, segundo a coluna de Ancelmo Gois, em O Globo, a confederação contratou o instituto de pesquisas para medir “os retornos de exposição em mídia obtidos pela CBF, patrocinadores oficiais e parceiros nas temporadas 2021, 2022 e 2023”.

Pelo serviço, ficou acertado o pagamento de R$ 2.024.884,34, a ser quitado em 18 parcelas. O problema, segundo o Ibope, é que as dez primeiras parcelas do acordo não foram honradas.

A empresa de pesquisas alega ter enviado notificações extrajudiciais à CBF, mas não teve retorno com uma solução para o problema. O caso está na 5ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca.

E quando a gente diz que “falta de dinheiro é que não é”, estamos levando em consideração que a CBF chegou à Copa do Catar, em 2022, com o dobro de patrocinadores em relação ao torneio disputado na Rússia, em 2018. Tem mais de uma dezena de marcas que patrocinam as seleções masculina e feminina do Brasil: Fiat, Semp TCL, Pague Menos, FreeFire, Bitci, Kin Analytics, Globus Italian Excellence, wai, Kavak e Rappi.

A coluna Futebol Etc fez contato na manhã desta sexta-feira (15) com a CBF para checar essa informação de Ancelmo Gois, mas, até o fechamento desse post, não obteve resposta.

