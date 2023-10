Grana do São Paulo ajuda Daniel Alves a pagar para diminuir sua pena na Espanha

O Tricolor se comprometeu a quitar uma dívida gigantesca com Daniel, parcelada em 60 meses. São quase R$ 500 mil por mês

A novela de Daniel Alves na Espanha está perto de um desfecho. Os advogados do jogador brasileiro teriam pago 150 mil euros (R$ 800 mil) à Justiça da Espanha, como forma de reduzir a pena de sua condenação pela metade.

Trata-se de uma indenização por “atenuante de reparação de dano causado”. A pena máxima para violência sexual na Espanha é de 12 anos de prisão. Com o pagamento deste atenuante de reparação, o período pode cair pela metade. Ou seja, se Daniel Alves for condenado, pode pegar uma pena de seis anos.

Grana do São Paulo

Mas, apesar de ter encerrado melancolicamente a sua carreira, dinheiro não é mais problema para Daniel Alves.

Para que se tenha uma ideia, somente o São Paulo Futebol Clube o ex-jogador continua recebendo quase R$ 500 mil mensais, referentes a amortização de uma dívida de R$ 20 milhões que o clube tinha com ele.

Dois anos atrás, o Tricolor se comprometeu a quitar a dívida em 60 parcelas, ou seja, cinco anos. Ou seja, em menos de dois meses da grana que Daniel recebe do São Paulo, dá para pagar tranquilamente essa tal indenização por “atenuante de reparação de dano causado”.

