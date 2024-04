Neste sábado, alguns estaduais importantes foram definidos. Nos pênaltis, O Ceilândia venceu o Capital e sagrou-se campeão do Distrito Federal em 2024

Mas a conquista mais impressionante aconteceu no Sul, porque o Grêmio o Gauchão pela sétima vez consecutiva.

