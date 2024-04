Futebol em 1 minuto: o Vasco passa vergonha e volta a ser “o Vasco”

FUTEBOL EM 1 MINUTO

O time do Vasco nunca inspirou a confiança de sua torcida, mas a vergonha que ele passou na tarde deste sábado, sendo goleado por 4 x 0 pelo Criciúma em pleno São Januário, foi a gota d’água para a diretoria, que emitiu uma nota afirmando que o técnico Ramón Díaz e o seu filho Emiliano Díaz (técnico do sub 20) não fazem mais parte da comissão técnica. Rafael Paiva, técnico da equipe sub-20, assume interinamente.

No Brasileirão, o Vasco segue com três pontos em quatro jogos e neste momento, o time está em 16º, mas ainda pode entrar na zona de rebaixamento até o fim da rodada caso Vitória ou Corinthians vençam.

