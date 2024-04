Flamenguista raiz já fala que o trabalho de Tite é “uma bost@”. E você, o que acha?

“Está na hora da gente falar a verdade, na lata, o trabalho do Tite é uma bost@”.

A frase é do jornalista Renato Maurício Prado, colunista do UOL, declaradamente um flamenguista raiz e convicto. E complementa:

“Uma vitória, um empate e uma derrota na Libertadores? Gente, não dá para levar a sério um treinador que é pautado pelo departamento médico e pelo setor de fisiologia. Um treinador que não tem peito para dizer: ‘Isso é Libertadores, eu preciso jogar com o que eu tenho de melhor’”.

Outro flamenguista revoltado é o radialista Thiago Asmar, da Jovem Pan. Ele chama Tite de “covarde”, por poupar titulares contra Palmeiras e Bolivar.

A insatisfação geral, enfim, é motivada pelo fato de Tite ter optado por não utilizar Allan, Pedro, Arrascaeta, Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Varela e Léo Pereira em La Paz. O treinador deve ter as suas razões, mas o torcedor é impaciente e intolerante assim mesmo.

Zico, eterno ídolo da ‘Nação’, resolveu dar um “desconto” para as dificuldades de se jogar na altitude, mas fez uma observação importante:

“A única coisa que eu não entendi é que, em jogos normais, todo mundo faz as cinco substituições. Num momento como aquele, na altitude, que os jogadores estavam sem fôlego, tem que colocar todo mundo para jogar, até o quinto goleiro “, reclamou o Galinho.

Mesmo para quem analisa sem paixão, como o jornalista Paulo Vinícius Coelho, não seria surpresa se Tite fosse demitido do cargo, em caso de eliminação da Libertadores. O time é vice-líder do grupo E, e, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, tem 64,71% de chances de avançar na competição.

Como mostramos aqui no vídeo ‘Futebol em 1 minuto”, a derrota para o Bolivar, na altitude de quase 4 mil metros de La Paz, “acordou” até as velhas viúvas de Jorge Jesus. A diretoria finge que não vê, mas há o temor de um resultado adverso no clássico de domingo contra o Botafogo, o que tornaria o ambiente irrespirável no Ninho do Urubu.

