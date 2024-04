As chances matemáticas dos times brasileiros na fase de grupos da Libertadores

Foi uma super-quarta-feira de futebol para os times brasileiros na Copa na Libertadores da América. Vimos o Botafogo tentar ressurgir das cinzas, com uma vitória importante sobre o Universitário; o Palmeiras confirmar a sua fama de “time da virada”; e o Flamengo irreconhecível contra o Bolivar.

Alguém pode argumentar que o Mengão jogou mal por causa da altitude, mas o Palmeiras também estava muito acima do nível do mar, mas, mesmo assim, saiu de um 0 x 2 no primeiro tempo para conseguir uma virada histórica diante do Del Valle.

O Flamengo, não. O técnico Tite poupou alguns titulares e o time simplesmente não funcionou. Foi uma atuação vergonhosa para quem dispõe do elenco mais caro da América Latina.

Contra o Universitário, o Botadogo pode dizer que “saiu da UTI”, mas continua em estado grave na Libertadores. É o time brasileiro com menores chances de classificação, segundo os especialistas do Departamento de Matemática da UFMG. Veja as chances de cada brasileiro:

Atlético-MG – 98,02%

Palmeiras – 93,50%

Fluminense – 80,14% (joga hoje contra o Cerro Porteño)

São Paulo – 73,34% (joga hoje contra o Barcelona-EQU)

Flamengo – 64,71%

Grêmio – 36,41%

Botafogo – 35,44%

