Finalistas da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo levam “surras” no Brasileirão

Na noite desta quarta-feira, o São Paulo continuou sem vencer fora de casa e o Mengão deu o maior vexame contra o Athletico

Com o fim da Data Fifa, o Brasileirão foi reiniciado e,logo de cara, na abertura da 23ª rodada, ninguém respeitou os finalistas da Copa do Brasil.

O Internacional, embalado com a boa campanha na Libertadores, quebrou. Um jejum de quase três meses sem ganhar na competição, e, de virada, derrotou no São Paulo, no Beira Rio.

O. time gaúcho subiu na tabela, afastou um pouco a preocupação com a zona de rebaixamento. Já o Tricolor paulista aumenta para sete a série sem vencer no campeonato nacional, o que não deixa de ser preocupante, levando-se em conta a proximidade das finasi da Copa do Brasil.

Vexame do Mengão

Enquanto isso, o Flamengo – adversário do São Paulo na Copa do Brasil – segue a sua rotina de vexames sob o comando de Jorge Sampaoli. O Athletico-PR meteu 3 x 0, em Cariacica, com gols de Cacá, Alex Santana e Vitor Bueno. O Furacão dominou o jogo e construiu a vantagem com facilidade no Estádio Kleber Andrade. O atacante Gabigol foi expulso no segundo tempo por uma braçada em Cuello, após revisão do VAR.

A torcida Rubro-negra, claro, vaiou o time. Mas não fará a menor diferença essa insatisfação flamenguista, porque o presidente Rodolfo Landim, em entrevista recente, disse que está “muito satisfeito com Sampaoli”.

Va entender esses cartolas…

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram.