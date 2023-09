Exclusivo: ministro do Esporte responde à coluna sobre o “zero” que deu ao esporte

“Minha referência foi ao fato de que a democratização da prática do esporte no Brasil parte praticamente do zero. Precisamos integrar o esporte à educação”, explicou

Nesta quinta-feira (14), comentamos aqui na coluna uma declaração do novo ministro do Esporte, André Fufuca, que , logo após a sua posse, disse que o “esporte brasileiro estava próximo de zero”.

Mostramos que o Brasil, embora não seja exatamente uma potência olímpica, está à frente de todos os seus vizinhos sul-americanos e de alguns países economicamente mais poderosos, como Suécia, Dinamarca, Suiça, dentre outros.

Falamos com a assessoria do Ministério do Esporte para tentar entender exatamente qual é o pensamento de André Fufuca sobre esse tema, e recebemos, com exclusividade, esse relato do ministro:

“Minha referência foi ao fato de que a democratização da prática do esporte no Brasil parte praticamente do zero. Temos uma população majoritariamente sedentária. Mais de 60% dos nossos jovens não praticam esporte regularmente. Nossas escolas na periferia das grandes cidades, áreas rurais, ribeirinhas, indígenas não têm estrutura para a prática de atividades físicas. Precisamos integrar o esporte à educação, à saúde e ao desenvolvimento social no Brasil inteiro. É uma missão árdua, difícil num país de dimensões continentais, mas vamos caminhar nessa direção. O Ministério do Esporte tem consciência do trabalho de excelência que nossos atletas fazem, apoiados pelos comitês, confederações e federações. Alcançamos o 12º lugar no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Estamos no top 10 do esporte paralímpico, com o sétimo lugar nos últimos Jogos. Vamos com força, nos próximos meses, para a disputa do Pan e do Parapan de Santiago. Somos pentacampeões do mundo no futebol masculino. Estamos construindo um caminho de desenvolvimento para o futebol feminino e queremos trazer a Copa de 2027 para o Brasil. O ministério apoia nossos atletas e paraatletas com o Bolsa Atleta, com a Lei de Incentivo ao Esporte. Vamos regulamentar a Lei Geral do Esporte para que o Sistema Nacional funcione de forma integrada com todos os participantes da comunidade esportiva. Nosso trabalho será sempre transparente, com as portas abertas para discutir o aprimoramento contínuo do esporte no Brasil”, justificou o ministro do Esporte

