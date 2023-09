Como assim o esporte do Brasil é “quase um zero”, senhor André Fufuca?

Contrariando o novo ministro do Esporte, estudo da Nielsen prevê que conquistaremos pelo menos 26 medalhas nos Jogos de Paris, em 2024

“Não podemos falar de uma revolução esportiva no momento em que temos um esporte de qualidade quase zero no país. Nós temos muito a avançar, muito a crescer”.

Por incrível que pareça, a frase acima é do sr. André Luiz Carvalho Ribeiro, mais conhecido como André Fufuca, que tomou posse nesta quarta-feira (13) como novo ministro do Esporte do nosso país.

Mas como assim a qualidade do esporte do Brasil é “quase zero”, senhor Fufuca? De onde o ministro tirou essa informação?

Nem quero nem falar de futebol, onde somos o único que detém cinco títulos em Copas do Mundo, e temos atualmente a absoluta supremacia no continente sul-americano, mas sim da posição que o Brasil ocupa nos desportos olímpicos.

Um estudo feito pela consultoria Nielsen estimou que o Brasil conquistará 26 medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, superando em cinco medalhas o recorde atual do país em Olimpíadas, registrado em Tóquio, quando a delegação brasileira voltou com 21 pódios conquistados.

Ou seja, em Tóquio, terminamos em 12º lugar, à frente de todos os nossos vizinhos sul-americanos, claro, e de potências econômicas como Nova Zelândia, Coreia do Sul, Noruega, Espanha, Suécia, Suiça, Dinamarca e Portugal, só para citar algumas.

Paralímpicos também

Depois de empossado, André Fufuca admitiu que “aquilo que não conheço, vou aprender, ao lado de cada um que está aqui nesse órgão que possa me auxiliar nessa missão”. Então, alguém precisa dizer ao ministro do Esporte que o Brasil também está muito acima de ser considerado “um zero” no esporte paralímpico, um movimento que vem conquistando cada vez mais a atenção e o respeito de milhões de pessoas em todo o mundo.

Nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, os atletas brasileiros alcançaram 72 medalhas, sendo 22 de ouro, superando as 21 dos jogos de Londres 2012, além de 20 prata e 30 bronze.

O país encerrou os jogos na sétima colocação do ranking mundial. Foi em Tóquio que o Brasil chegou a sua 100ª medalha de ouro na história dos Jogos Paralímpicos.

Então é isto, senhor ministro.

