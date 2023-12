Exclusivo: Flamengo convoca assembleia para trocar o BRB pela PixBet

Com esse novo patrocinador máster, o Flamengo mais que dobra o valor que a Crefisa paga ao Palmeiras

Em setembro o Flamengo recebeu uma proposta de R$ 170 milhões/ano, da PixBet para ser a patrocinadora máster do clube. A casa de apostas já está na manga da camisa Rubro-negra e ofereceu quase quatro vezes mais do valor pago pelo BRB.

O assunto começou a ser especulado em setembro e parecia meio esquecido, mas nesta quinta-feira (21) os membros do Conselho Deliberativo foram formalmente convocados para uma Assembleia Extraordinária no próximo dia 28, às 18h, no salão nobre Gilberto Cardoso Filho, na Av. Borges de Medeiros, 997, Lagoa, para deliberar, dentre outros assuntos, do termo aditivo do contrato de patrocínio do BRB.

“Apreciação e votação da minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Parceria Negocial e Estratégica a ser celebrado com o Banco de Brasília S/A (“BRB”) e o CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO, que visa promover a prorrogação do prazo de vigência e alterar o local de exposição das Marcas/Logotipos do BRB nas camisas oficiais de jogo, treino e viagem utilizadas pelos atletas de Futebol Profissional Masculino de Campo, Futebol Profissional Feminino de Campo e nas Categorias de Base, tendo presentes os Pareceres do Conselho Fiscal e das Comissões de Finanças e Jurídica deste Conselho”, diz o edital, ao qual a coluna teve acesso.

Maior patrocínio do país

Atualmente, o Flamengo tem o segundo maior patrocínio máster do futebol brasileiro, que é exatamente o do BRB (R$ 44 milhões). Com esse contrato da PixBet, o Flamengo mais que dobra o patrocínio que o Palmeiras tem com a Crefisa: R$ 81 milhões/ano. E ainda mantém sua parceria com o BRB, mas que passará a ter a sua marca utilizada na manga da camisa Rubro-negra.

