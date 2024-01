Estava escrito nas estrelas que Dorival Jr. chegaria à Seleção Brasileira

Em outubro de 2022, a coluna Futebol Etc fez duas previsões que acabaram se confirmando: Dorival na Seleção, e Tite no Flamengo

Pouco mais de um ano atrás, exatamente no dia 10 de outubro de 2022, a coluna Futebol Etc (na época publicada no site Metrópoles) fez a previsão sobre a possibilidade de o técnico Dorival Júnior assumir o comando da Seleção Brasileira:

“Se tudo der certo, a CBF vai convidar Dorival Júnior para a Seleção”- escrevi na véspera de o Flamengo disputar as finais da Libertadores e da Copa do Brasil daquele ano.

“Se o Flamengo ganhar, o técnico estará automaticamente cacifado para sentar na cadeira de Tite. Então, Dorival está dependendo dele mesmo… Costura-se assim um desfecho que me parece ideal: Dorival na Seleção

Brasileira e Tite no Flamengo. Sim, existe essa possibilidade. Uma parte da torcida Rubro-Negra torce o nariz para Tite, mas a diretoria o considera um dos melhores, senão o melhor técnico brasileiro”, complementei o palpite mais certeiro de toda a minha carreira jornalística.

Entrevista ao jornal “Agora São Paulo”

O meu reconhecimento ao ótimo trabalho de Dorival Júnior não é uma coisa recente. Resgatei hoje uma entrevista que dei ao jornalista Milton Neves, em 2010, publicada no jornal “Agora São Paulo”, do Grupo Folha. Na época, além de já escrever a coluna Futebol Etc, eu era Diretor Executivo de Rede do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e, quando perguntado sobre quem era o melhor técnico do Brasil, respondi sem pestanejar: Dorival Júnior. Leia a entrevista completa publicada no “Agora São Paulo”, 13 anos atrás:

Qual o seu time?

Normalmente as pessoas não acreditam, mas não torço por ninguém. Já fui Santos de Pelé, Botafogo de Garrincha, Flamengo de Zico, Inter de Falcão, Cruzeiro de Tostão, Palmeiras de Ademir da Guia, Real Madrid de Ronaldo e assim por diante. Juro que é verdade.

Qual o jogo mais marcante que você assistiu?

Itália 3×2 Brasil, na Copa de 82. Eu estava no Parque Sarriá. Sorri, sofri e chorei com aquele time.

Qual a sua seleção de todos os tempos?

Taffarel, Daniel Alves, Luiz Pereira, Tiago Silva e Júnior; Falcão, Rivellino e Zico; Garrincha, Pelé e Ronaldo.

Qual a camisa mais bonita?

A camisa 1 do Palmeiras, verde, sem anúncio.

Qual o melhor e o pior esporte?

Melhor: Futebol.

Pior: F-1.

Em que rádio você ouve futebol?

Bandeirantes.

Qual revista que você lê?

Veja.

Qual o melhor e o pior presidente da história do Brasil?

Melhor: JK.

Pior: Collor.

A personalidade marcante em sua vida.

Jesus Cristo.

Narrador esportivo de TV e de rádio.

TV: Luciano do Valle.

Rádio: Ulisses Costa.

Comentarista esportivo de TV e de rádio.

TV: Mauro Beting.

Rádio: Milton Neves.

Repórter esportivo de TV e de rádio.

TV: Fernando Fernandes.

Rádio: Alex Muller.

Apresentador esportivo de TV e de rádio.

TV: Renata Fan (uma mulher que, além de linda e inteligente, conhece muito de futebol).

Rádio: Milton Neves.

Apresentador de auditório de TV

Marcelo Tas.

Melhor ator e melhor atriz no Brasil.

Lima Duarte e Glória Pires.

Jornalista de TV

Geneton Moraes Neto.

Programa esportivo de TV

Jogo Aberto.

Quem melhor escreve sobre esporte no Brasil?

Armando Nogueira.

O melhor e o pior cartola.

Melhor: Luis Álvaro de Oliveira.

Pior: Ricardo Teixeira.

O melhor e o pior técnico.

Melhor: Dorival Júnior.

Pior: PC Gusmão.

