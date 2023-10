E no Ministério do Esporte, André Fufuca 1 x 0 Ana Moser. Saiba por que

O mundo ficou sabendo hoje que o Comitê Olímpico Internacional (COI) está planejando a criação de Jogos Olímpicos de eSports

Neste sábado (14), durante a cerimônia de abertura da 141ª Sessão do Comitê Olímpico Internacional (COI), em Mumbai, na Índia, o presidente Thomas Bach comunicou ao mundo que está planejando a criação de Jogos Olímpicos de eSports.

O presidente do COI argumenta que há três bilhões de pessoas praticando esportes eletrônicos e jogos em todo o mundo. As estimativas sugerem que mais de 500 milhões deles estão interessados ​​especificamente em esportes eletrônicos, que incluem esportes virtuais e simulações esportivas.

“O que é ainda mais relevante para nós: a maioria deles tem menos de 34 anos”, acrescentou Bach.

Ana Moser x André Fufuca

Recorde-se que a ex-ministra dos Esportes, Ana Moser, sempre classificou o eSports como um produto que não faz parte do âmbito esportivo, e sim um “fenômeno biopsicossocial”.

Quando estava no cargo, Moser afirmou que a discussão tinha que ser feita, mas que o processo não dependia só dela. Em diversas oportunidades, a então ministra deu ênfase a uma avaliação feita pelo próprio Ministério do Esporte sobre o não reconhecimento da modalidade como algo esportivo.

Ao contrário de Ana Moser, o seu sucessor no Ministério do Esporte, deputado André Fufuca (PP-MA), assumiu com um discurso completamente diferente:

“Para mim, é esporte, sim”- enfatiza o ministro. “Respeito o posicionamento da ministra, respeito o ponto de vista dela em várias áreas, mas nesse ponto vou ter que divergir. Pela quantidade de recursos que movimenta a economia em relação a eSports e à quantidade de pessoas que todos os dias fazem uso. Não se pode negar a sua importância para o país. Terá todo o nosso apoio. Inclusive iremos fazer uma diretoria de eSports, como já acontece em vários lugares do mundo, onde há departamentos específicos para essa modalidade. Nós temos hoje campeões mundiais dessa prática. Há vários tipos de jogos, que os campeões mundiais são do Brasil. E que ninguém conhece, a não ser aquelas pessoas que fazem parte dessa nova prática. Assim como existem departamentos na Europa e outros países da América do Norte, nós iremos usar dessa estrutura para fomentar, incentivar e acima de tudo, termos uma visão de apoio a uma prática, assim como temos em relação a outras práticas esportivas”, destacou o ministro.

