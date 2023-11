É incrível, mas a grana de Tyson Fury, no boxe, foi 100 vezes maior que a de Alex Poatan, no UFC

Fica mais uma vez escancarada a disparidade financeira entre as duas categorias. Dana White segue pagando “migalhas” aos lutadores do UFC

O campeão dos pesados Tyson Fury derrotou Francis Ngannou, por pontos, dia 28/10, em luta de boxe disputada na Arábia Saudita, e faturou uma bolsa de 50 milhões de libras (aproximadamente R$ 301 milhões).

O seu adversário, ex-campeão peso-pesado do UFC, teve direito a 8 milhões de libras (R$ 48,9 milhões), e não tem do que reclamar. Muito pelo contrário:

“É pelo menos mais do que tudo que ganhei na minha vida, na minha carreira”, disse o camaronês.

Duas semanas depois, no UFC 295, disputado nos EUA, Alex Poatan nocauteou o tcheco Jiri Prochazka e se juntou a Amanda Nunes como os únicos dois brasileiros da história a conquistarem o cinturão em duas categorias diferentes.

Por esse feito extraordinário, Poatan ganhou pouco mais de R$ 3 milhões, sendo R$ 2,7 milhões de bolsa e mais 245 mil de bonificação. Ou seja, apenas 1% da grana que Tyson Fury embolsou no boxe.

Ficou mais uma vez escancarada a disparidade financeira entre as duas categorias. Dana White controla seus “funcionários” do UFC a mão de ferro e paga migalhas a todos eles – inclusive as principais estrelas da companhia

A saída do camaronês Francis Ngannou do UFC para enfrentar Tyson Fury no boxe, por exemplo, foi considerada uma “traição” por Dana White. Mas está ficando cada vez mais evidente que apenas ele (Dana) quer ganhar dinheiro às custas dos seus lutadores.

