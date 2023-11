Com nocaute brutal, Alex Poatan faz história no UFC e conquista o seu 2º cinturão

Ele derrotou o tcheco Jiri Prochazka e se juntou a Amanda Nunes como os únicos dois brasileiros da história a conquistarem o cinturão em duas categorias diferentes

O brasileiro Alex Poatan conquistou o seu segundo cinturão no UFC, agora na categoria dos meio-pesados (93 kg). Antes ele já havia sido campeão também do peso-médio (84 kg).

Na madrugada deste domingo (12), em Nova York, Poatan foi a grande sensação do UFC 295 ao destronar o tcheco Jiri Prochazka com um nocaute brutal no segundo round.

Alex Poatan se junta a Amanda Nunes como os únicos dois brasileiros da história a conquistarem o cinturão em duas categorias diferentes no UFC.

O combate começou com os dois lutadores se estudando e com muitas trocações de chutes. Mas, no segundo assalto, Poatan acertou dois belos cruzados e finalizou a luta com uma sequência de cotoveladas para conquistar o cinturão.

A decisão do árbitro de parar a luta foi criticada pelos comentaristas na transmissão oficial do UFC, mas não havia dúvidas de que foi a melhor alternativa, como o próprio Poatan destacou, ainda no octógono:

“Ele sentiu os dois golpes, o segundo ele sentiu mais. Ele realmente caiu nas minhas pernas, ele não veio agarrar. Achei que foi certo”, destacou.

Até o tcheco Procházka concordou que a decisão foi correta. “Eu já estava apagado”, comentou.

Alexsandro ’Poatan’ Pereira, 36 anos, natural de São Bernardo do Campo-SP, consolida-se assim num dos maiores nomes da história. Ele se tornou campeão do peso-médio em 2022 e, um ano depois, conquistou o cinturão dos meio-pesados, em sua sétima luta. Vale ressaltar que o brasileiro já derrubou lutadores renomados como Jan Blachowicz, Israel Adesanya e Sean Strickland, além do tcheco Jiri Prochazka.

