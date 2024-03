E hoje completa 1 ano que comentarista da Globo detonou o garoto Endrick

No dia 29 de março de 2023, após passar 12 jogos sem marcar nenhum gol pelo Palmeiras, Endrick perdeu espaço e a vaga de titular no time de Abel Ferreira. Então, durante o programa Seleção Sportv, a comentarista Ana Thaís Matos defendeu que o atacante deveria retornar ao time sub-20 para um melhor desenvolvimento da carreira:

“Uma coisa é você amadurer no time profissional, outra coisa com os seus [mesma idade]. O Endrick saiu do sub-17 para jogar no profissional muito rápido. Não existe, nem o Ronaldo Fenômeno conseguiria isso. Sempre achei muito difícil o Endrick amadurecer jogando no profissional. É tudo diferente, outra velocidade e até psicologicamente, como ele vai lidar com um vestiário completamente profissional”, sentenciou Ana Thaís Matos.

A ironia do destino é que, nesta quinta-feira (29) – uma semana depois de brilhar pela Seleção Brasileira em amistosos contra Inglaterra e Espanha – Endrick foi novamente decisivo e fez o gol da vitória sobre o Novorizontino, que levou o Palmeiras à final do Paulistão.

“O Endrick veio com uma pancada na Seleção, mas é um moleque com estrelinha, com dom para o gol. É um moleque com a cabeça no lugar, mas eu gosto sempre de lembrar as duas faces da moeda… Hoje, Seleção, gols, Real Madrid. Digo para não esquecer o ano passado, depois do Paulistão. Passou o que todos os jogadores do mundo passam. Os melhores passam momentos menos bons e choveram críticas. ‘Não está preparado, tem que descer para base’. Eu disse para manter o equilíbrio e o mesmo digo agora. Peço cuidado com os elogios impostores, para não deixar inflar o ego”, alertou o técnico Abel Ferreira, durante a entrevista coletiva de ontem, no Allianz Parque.

