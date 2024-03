De Taguatinga para o mundo: veja as manchetes sobre Endrick nos jornais estrangeiros

Para o Brasil, contra a Inglaterra, o que estava em jogo era muito mais do que um simples amistoso. Depois de um 2023 desastroso para a nossa Seleção, a vitória pode significar uma espécie de “ressurreição”.

E, claro, não vamos esquecer da estrela Endrick , marcando o seu primeiro gol com a camisa da seleção e tem todas as portas do sucesso abertas todas à sua frente.

Endrick, nascido em Taguatinga-DF, virou manchete nos principais jornais da Europa e do resto do mundo, como você pode ver na galeria de fotos a seguir. É o quarto artilheiro mais jovem da história da Seleção Brasileira, apenas Ronaldo Nazário, Pelé e Edu estão à frente dele, que tem expectativas muito altas quando se apresentar ao Real Madrid, em julho. Depois de marcar nesta idade num cenário como Wembley, as expectativas multiplicam-se por dez.

Aos 17 anos, Endrick se tornou o jogador mais jovem da história do futebol masculino a marcar um gol pelo profissional em Wembley.

Na Inglaterra já estão maravilhados com a nova pérola do Rea Madrid, no Daily Mail a manchete: “Endrick nocauteia Wembley”. No Skysports eles ficam surpresos: “O prodígio brasileiro Endrick consegue a vitória contra uma Inglaterra sem brilho”. No Mirror já classificam o atacante como a nova estrela do Brasil. “O adolescente do Real Madrid aproveita a oportunidade para marcar um gol tardio e atrapalha a noite em Wembley” . O garoto-prodígio brasileiro está à altura da tarefa, continua o jornal inglês.

Praticamente todos os meios de comunicação destacam duas coisas muito importantes, a idade do jogador e o lugar onde hoje fez história. Por mais que tenha sido um amistoso, um Inglaterra x Brasil em Wembley são palavras grandes.

O Guardian repete ao Daily Mail: “Endrick, de apenas 17 anos, nocauteou Wembley com um gol tardio.” Absolutamente todos se rendem ao jogador de futebol que atualmente joga no Palmeiras, a manchete do Telegraf: “O garoto maravilha Endrick dá ao Brasil a vitória sobre a Inglaterra em um amistoso intenso.”

