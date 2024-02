Depois de ouvir um “não” da Caixa, Corinthians buscará outra solução para dívida do Itaquerão

Haverá nos próximos dias um encontro com o presidente da Caixa Econômica para tentar encontrar uma saída. A dívida é de R$ 600 milhões

Agora que acabou o Carnaval, Augusto Melo, o novo presidente do Corinthians, promete resolver um dos maiores problemas do clube: a dívida da Neo Química Arena, com a Caixa Econômica, que, segundos cálculos recentes, gira em torno de R$ 600 milhões.

Em dezembro passado, numa entrevista exclusiva à coluna Futebol Etc, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, detalhou uma possível solução encaminhada ao Corinthians para resolver o problema:

“Em resumo – explicou Carlos Vieira à coluna – o Corinthians quer pagar a dívida com títulos e eles teriam que captar esses títulos para fazer o pagamento da dívida. Eu falei com eles que era uma coisa muito difícil. O que eu propus é que seja criado um fundo de investimento, de forma que os próprios torcedores possam comprar cotas, tornando-se sócios, transformando-se em ‘donos’ da Arena Corinthians”.

Agora no dia 9 de fevereiro, a Caixa informou ao Corinthians que recusou a proposta inicial feita pelo clube para a quitação da dívida. Assinada por dois gerentes do setor de Recuperação de Crédito Corporativo, a Caixa considerou a proposta “inviável”, segundo informação da ESPN Brasil.

O plano do clube paulista – ainda quando era presidido por Duílio Monteiro Alves – previa o pagamento da dívida com em duas frentes: a primeira com repasse do dinheiro recebido da Hypera Pharma no contrato de naming rights da Arena; a segunda com créditos que seriam adquiridos em contratos de FCVS.

Passado o feriadão de Carnaval, Augusto Melo deve ir a Brasília para se encontrar com o presidente da Caixa, Carlos Vieira, e voltar a tratar do assunto.

