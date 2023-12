Depois da queda de Ednaldo Rodrigues, a CBF virou um “terreno fértil” para especulações e fakes

Fala-se que Fernando Sarney, filho do ex-presidente José Sarney, é um dos nomes fortes para assumir a presidência da CBF

A crise da CBF é o palco perfeito para as mais diversas especulações. Após a destituição do presidente Ednaldo Rodrigues, já se falou que a Fifa e a Conmebol estão ameaçando excluir a Seleção Brasileira e os clubes de competições internacionais; que o técnico Carlo Ancelotti desistiu definitivamente de se aventurar por essas bandas; e que Fernando Diniz deveria ser efetivado como treinador.

Outra coisa: com o afastamento do presidente, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol do Brasil (Anaf) emitiu uma nota, na qual parabenizou a Justiça do Brasil. Os nossos apitadores entendem que Ednaldo foi o “pior presidente da história recente”.

Enquanto isso, no entorno de Ednaldo, há a esperança de que ele ainda recupere o poder. E, entre fatos e fakes, em meio a tantos boatos, fala-se agora que o ex-presidente Ricardo Teixeira estaria defendendo o nome de Fernando Sarney para assumir o lugar de Ednaldo Rodrigues.

Fernando Sarney, filho do ex-presidente José Sarney, é um dos vice-presidentes da entidade. Segundo a Folha de S. Paulo, em mensagem enviada a um amigo, Teixeira teria sugerido que Fernando se candidate.

“Acho que a gente tem que talvez inventar uma coisa nova, aí. Estou pensando no Fernando Sarney. Ele tem tradição política, tem lá as ligações dele com várias pessoas. Seria talvez, desses todos aí, o melhor candidato. É a minha opinião”, diz a mensagem.

Outro nome de peso

Outro candidato forte seria o alagoano Gustavo Feijó, ex-vice-presidente, que tem o apoio de Marco Polo Del Nero, cartola que foi banido do futebol pela Fifa, em 2018, por suborno e corrupção.

Del Nero é aliado e cabo eleitoral de Feijó, que não perdeu as esperanças de chegar ao cargo de presidente da CBF.

A decisão do Tribunal de Justiça do Rio de janeiro, que tira do cargo Ednaldo Rodrigues, é consequência da briga política que tomou conta da entidade, que agora terá que realizar uma nova eleição dentro de 30 dias

