De fracasso em fracasso, Jorge Sampaoli está podre de rico

Por onde passa, ele ganha indenizações milionárias. Antes do Flamengo, o hermano foi “premiado” com quase R$ 60 milhões no Sevilla

Para mandar Jorge Sampaoli embora, o Flamengo foi obrigado a passar um cheque de quase R$ 10 milhões como pagamento de indenização. É mais ou menos como ganhar uma MegaSena, sobretudo se levarmos em conta que o Flamengo perdeu tudo sob o comando do treinador argentino. Mas Sampaoli não tem motivos para esquentar a cabeça. Ele é certamente um 'case' de sucesso financeiro. É aquele profissional que não ganha nada, mas consegue engordar fantasticamente a sua conta bancária. Basta fazer aqui umas continhas bem rápidas: no seu penúltimo trabalho, no Sevilla (mais um fracasso, pra variar), a multa rescisória foi de 11 milhões de euros, aproximadamente R$ 60 milhões. Some-se a isto o que ele amealhou da Federação Argentina (AFA), pelo fracasso na Copa de 2018, foi de R$ 10 milhões. Na seleção do Chile, o único lugar onde conseguiu algum sucesso (ganhou a Copa América), ele saiu de lá cobrando indenizações de quase R$ 25 milhões. E, para completar, o hermano ainda briga na Justiça para tentar arrancar mais alguns milhõezinhos do Santos, onde trabalhou entre 2018 e 2019. Então é isso: Jorge Sampaoli, que parece meio doidão na beira do campo, correndo de um lado para o outro, é muito mais sabido e esperto do que todos esses cartolas que o contrataram e engordam a sua conta bancária.