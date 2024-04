Como o Santos provocou uma reviravolta nas transmissões da Série B 2024

Quanto menor a presença de times grandes na Série B, menor é o interesse das grandes redes de TV para transmitir o torneio. Foi isso que aconteceu em 2023, quando a CBF teve dificuldades para encontrar um parceiro. De última hora fechou-se um acordo com a Band, que valeria até 2026.

Muito diferente, por exemplo, do que aconteceu em 2022. Com o rebaixamento de Bahia, Grêmio e Sport, seis campeões nacionais estiveram na Segundona. Além deles, também estavam lá Guarani, Vasco e Cruzeiro. A Série B acabou sendo uma “grande festa”.

Mas, este ano, com o rebaixamento do Santos, criou-se um problema: a Globo tem a exclusividade para transmitir os jogos do time paulista e isso provocou um atrito irreversível com a Band, que caiu fora da parceria. E saiu reclamando muito.

Assim, nesta sexta-feira (5), a CBF anunciou que a Série B terá três empresas responsáveis pelas transmissões dos jogos. Após a rescisão de contrato com a empresa Braz Sports Assents, a competição agora terá exibição na Rede Globo, na TV Brasil e no canal Goat.

A divisão das partidas será: Globo transmite através do SporTV e do Premiere, via pay-per-view; o Goat terá as partidas para exibição no YouTube, e a TV Brasil assume os confrontos da TV aberta.

A Série B de 2024

• Amazonas-AM

• América-MG

• Avaí

• Botafogo-SP

• Brusque

• Ceará

• Chapecoense

• Coritiba

• CRB

• Goiás

• Guarani-SP

• Ituano

• Mirassol

• Novorizontino

• Operário-PR

• Paysandu

• Ponte Preta

• Santos

• Sport

• Vila Nova

