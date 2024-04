CBF libera transmissões da Série D para os mandantes, em seus próprios canais

Como mostramos esta semana aqui na coluna, a Série D do Campeonato Brasileiro é a única divisão nacional que não tem ainda uma definição em relação às transmissões dos seus jogos. Por isso, a CBF informou que os clubes estão liberados para fazer a própria transmissão em seus canais oficiais nas redes sociais. Os direitos serão dos mandantes.

Enquanto a Série A é uma exclusividade da Globo, a Série B teve os direitos divididos entre cinco grupos de TV: Globo, SporTV, TV Brasil, Band e GOAT. Já a Série C está sendo exibida pelo canal esportivo Zapping Sports, plataforma líder de streaming de TV na América Latina.

Na Série D, os clubes cedem os direitos para a CBF negociar. Isso está explícito no regulamento da competição, assinado por todos clubes, mas até então não houve acordo com nenhum canal de TV ou streaming.

Representando o Distrito Federal, o Real Brasília entra em campo neste sábado, às 16h, contra o Capital-TO; enquanto o Brasiliense faz sua estreia no domingo, às 15h30, diante do Anápolis.

Amazon Prime na Copa do Brasil

O Amazon Prime Video divulgou os jogos que transmitirá com exclusividade na 3ª fase da Copa do Brasil. Além dos classificados nas duas fases anteriores da competição, os clubes previamente classificados para esta etapa do torneio, incluindo os que estão na Libertadores, entrarão em ação.

Pela divisão dos jogos, a plataforma de streaming exibirá os jogos de ida e volta de seis dos principais clubes do país: Athletico, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Internacional e São Paulo. Ao todo, serão 16 jogos transmitidos, sendo oito na ida e oito na volta.

Os jogos de ida serão disputados entre 30 de abril e 2 de maio, enquanto as partidas de volta estão marcadas para o período entre 21 e 23 de maio.

Abaixo, a lista dos jogos de ida e volta que serão exibidos pelo Amazon Prime Video na 3ª fase da Copa do Brasil 2024:

Jogos de Ida

30/04 (20h): Operário-PR x Grêmio

01/05 (16h): Sampaio Corrêa-MA x Fluminense

01/05 (18h): Sousa-PB x Red Bull Bragantino

01/05 (18h): Ypiranga-RS x Athletico-PR

01/05 (20h): América-RN x Corinthians

01/05 (21h30): Internacional x Juventude

02/05 (19h30): Águia de Marabá-PA x São Paulo

02/05 (21h30): Goiás x Cuiabá

Jogos de Volta

21/05 (20h): Corinthians x América-RN

22/05 (18h30): Red Bull Bragantino x Sousa-PB

22/05 (19h): Fluminense x Sampaio Corrêa-MA

22/05 (19h30): Grêmio x Operário-PR

22/05 (20h): Athletico-PR x Ypiranga-RS

22/05 (21h): São Paulo x Águia de Marabá-PA

22/05 (21h30): Juventude x Internacional

23/05 (21h30): Cuiabá x Goiás

