Saiba como serão as transmissões das séries B e C do Brasileirão

A Série A é o “filé” das transmissões esportivas do país, e a Globo – com o seu cofre abarrotado de dinheiro – não dá a menor chance às emissoras rivais. Mas as séries B e C, que serão iniciadas neste fim de semana, provocou muita “espuma” nos bastidores, por que os acordos financeiros levaram meses de discussão.

A Série B, que na verdade começou na noite desta sexta-feira (Botafogo-SP 1 x 1 América-MG; Novorizontino 2 x 1 CRB; e Operário 1 x 0 Avai), após muita indefinição, a CBF bateu o martelo sobre a transmissão e chegou a um acordo com seis plataformas diferentes. Ficou assim:

Globo: Jogos do Santos em casa

TV Brasil: 3 jogos por rodada

Band: 3 jogos por rodada

Sportv: 4 jogos exclusivos por rodada + Santos em casa

GOAT: 5 jogos por rodada no YT

Premiere: Todos os jogos

Série C

Neste sábado (20), o jogo entre Ypiranga e CSA, e Confiança e Londrina, na segunda (22), abrem a Série C, exibidos pelo canal esportivo Zapping Sports, plataforma líder de streaming de TV na América Latina.

Após a divulgação da tabela detalhada das oito primeiras rodadas, a Zapping já tem definidas as suas primeiras transmissões exclusivas.

Ao todo, a plataforma será responsável pela exibição de 65 confrontos ao longo da Série C, sendo 38 deles exclusivos.

E a Série D?

Com o Brasiliense e o Real Brasília representando o DF, entre os dias 28 de abril e 29 de setembro, 64 clubes disputarão quatro vagas de acesso para a Série C do Brasileirão 2025.

Os direitos de transmissão ainda não estão definidos. Existe uma chance de, assim como no ano passado, as primeiras rodadas acontecerem sem transmissão.

