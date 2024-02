Atleta profissional de e-sports também entra na Justiça para cobrar divida do Corinthians

O início da gestão Augusto Melo no Timão tem sido marcado por incontáveis problemas financeiros

Não para de chegar “contas a pagar” na mesa de Augusto Melo, novo presidente do Corinthians. Hoje mesmo o clube ficou sabendo que o Cuiabá está travando a liberação do técnico português Antônio Oliveira, caso o Timão não pague a multa rescisória.

Mas são muitos os problemas. São inúmeros. A coluna Futebol Etc teve acesso a um processo que tramita na 2° Vara do Trabalho de Macaé-RJ, onde o profissional de e-Football aciona CDS – E-sports (Corinthians) reivindicando vínculo empregatício atleta profissional da modalidade de e-Football, Gabriel Moreno reivindica o vínculo empregatício, recebimento de premiações não pagas, danos morais, verbas rescisórias e salários não pagos.

Gabriel foi afastado da equipe de e-esports do Timão (que atua em parceria com a empresa CDS), insatisfeito com a falta de pagamento de salários e premiações.

Layla Rodrigues, advogada responsável pelo caso, em conjunto com o também advogado Wagner Dias, se posicionou sobre o caso:

“O Gabriel participou de diversas partidas representando o Corinthians em sua modalidade efootball e infelizmente não recebeu parte das premiações devidas, assim como não teve o devido suporte por parte do time. É importante lembrar que os direitos dos jogadores, sejam eles atletas de esportes tradicionais ou virtuais devem ser respeitados. No caso, o que queremos é o reconhecimento do trabalho do Gabriel, bem como os direitos trabalhistas que não foram respeitados”.

Entenda o caso

Jogador profissional da modalidade e-Football, Gabriel Moreno, também conhecido como “Franja” acionou a CDS E-sports e o time do Corinthians pedindo vínculo empregatício, recebimento de premiações que foram nao entregues, bem como dano moral e verbas rescisórias não pagas. Inclusive o salário não estava sendo pago também. Ação está correndo a 2ª vara do trabalho de macaé e está em segredo de justiça. “O valor depende do entendimento do juiz quanto a causa, mas o pedido é de mais de R$ 100 mil reais”, pontua Layla.

